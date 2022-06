Schoonheid: Podding

Liefde is een taal met veel accenten. Je kunt van paarden houden en toch van frikandellen gruwen. Piloot wezen en een vliegenmepper hebben. En, in mijn geval: idolaat zijn van Engels en er tegelijk de vliegende pip van krijgen. Ik ben anglofiel en anglofoob tegelijk. (Voor uw beeld: een anglofiel neemt, ongeacht zijn afkomst of nationaliteit, zijn thee met een wolkje melk en het continent met een korreltje zout; een anglofoob duikt gillend onder tafel zodra hij de eerste maten van Rule Britannia vermoedt.)