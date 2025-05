Jip Wijngaarden exposeert in Leeuwarden

In de Grote Kerk van Leeuwarden is tot en met 20 september de tentoonstelling ”Ademtocht” met werk van Jip Wijngaarden, die zelf in Frankrijk woont, te zien. Het gaat om 25 schilderijen met intense kleuren, bronzen beelden en objecten van keramiek. De expositie staat in het kader van 80 jaar bevrijding. De lotgevallen van het Joodse volk in de oorlog en de Bijbelse toekomstverwachting vormen een rode draad.

Gedragen door witte vredesduiven verdwijnen Joodse medeburgers met koffers in de hand geruisloos uit het aardse leven

Op het schilderij ”Ademtocht” is de Grote of Jacobijnerkerk van Leeuwarden te zien, omringd met statige panden. De inwoners zitten veilig in hun huizen; de enige mensen op het schilderij zijn Joodse medeburgers die –gedragen door witte vredesduiven– met koffers in de hand geruisloos uit het aardse leven verdwijnen en voorgoed een lege plek achterlaten.

Soms vertelt Jip Wijngaarden een heel persoonlijk verhaal. In de zomer van 2024 overleed haar moeder Ankie Besnard-Walch op 93-jarige leeftijd. Het schilderij ”Bergum, 15 april 1945” is een eerbetoon aan haar. Ankie werd tijdens de hongerwinter van 1944 met een kindertransport uit Amsterdam gehaald. Het was een gevaarlijke onderneming, ’s nachts over de Afsluitdijk, waarna de uitgemergelde kinderen in Friesland bij gezinnen werden ondergebracht. Ankie zat bij de gereformeerde familie Douma in Bergum, een dorpje vlakbij Leeuwarden, waar ze op 15 april de bevrijding meemaakte. „Met de geborduurde haan, het embleem van Frankrijk, die ik als kind bij mijn oma geborduurd heb, breng ik haar de laatste groet”, zegt Jip Wijngaarden.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling geeft Art Revisited het kunstboek ”A portrait of Jip Wijngaarden” uit.

”Ademtocht”, Jip Wijngaarden. beeld Art Revisited

”Pesach”, Jip Wijngaarden. beeld Art Revisited

”Psalm 23”, Jip Wijngaarden. beeld Art Revisited

”Sjofar”, Jip Wijngaarden. beeld Art Revisited

”Sjavoeot”, Jip Wijngaarden. Sjavoeot is het Joodse Wekenfeest. beeld Art Revisited

”Boom van de kennis van goed en kwaad”, Jip Wijngaarden. beeld Art Revisited

”Druiventros uit Eskol”, Jip Wijngaarden. beeld Art Revisited