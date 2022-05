De 25 veiligheidsregio’s streven ernaar om de komende drie weken per regio 150 opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Daarmee wordt het asielzoekerscentrum in Ter Apel ontlast. Het betreft een kortetermijnoplossing. Over drie weken wordt er in het Veiligheidsberaad gesproken over een structurele oplossing.