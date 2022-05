Asielzoekers Ter Apel moeten slapen op stoel in wachtruimte IND

Ongeveer vijftig asielzoekers zullen de nacht van woensdag op donderdag door moeten brengen op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in Ter Apel. Er is geen plaats meer voor hen in het centrale aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het Groningse dorp. Er zijn volgens een woordvoerder van het COA ook geen bussen beschikbaar om de vluchtelingen naar een crisisnoodopvanglocatie elders in het land te brengen.