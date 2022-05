„Kom, we gaan eerst de vossen voeren.” De uitnodiging, die vergezeld gaat van een twinkeling in zijn ogen, typeert Jan Huttinga (65). Het liefst had hij ook het gesprek gehouden in ‘zijn’ stukje van Kroondomein Het Loo bij Gortel. Het gebied dat hij als jachtopzichter dagelijks doorkruist. Al 36 jaar lang. „Ik verwonder me nog élke dag. We hebben een wijze Schepper.”