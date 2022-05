Van de twintig leerlingen uit een gemiddelde Rotterdamse klas, komen er vier uit een gezin waarvoor een doos eieren te duur is. Een lokaal nieuwsbericht met die cijfers schokte de Rotterdamse Vanessa Umboh in oktober 2016. Ze kwam in actie om die kinderen te helpen. In ”Moeder van 40.000 kinderen” doet ze haar verhaal.