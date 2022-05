Op de eerste zaterdag nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen en de oorlog me bezighield, reisde ik af naar een andere oorlog, te zien op de tentoonstelling ”Revolusi!” in het Rijksmuseum. Ik had net de biografie over Hella S. Haasse uitgelezen. Op die manier kon ik nog wat in de sfeer van Indië blijven hangen, dat een grote plaats inneemt in het werk van de daar geboren en getogen Haasse.