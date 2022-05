In Amsterdam valt het niet mee voor de opgroeiende Hans. Het is oorlog, de school is dicht, zusje Anja ligt ziek en ondervoed op bed. Naast de waterige soep van de gaarkeuken is er niets te eten. Als hij mee mag met z’n beste vriend Herman, naar diens oom op Texel, grijpen zijn ouders dat aanbod met beide handen aan. Hans protesteert tevergeefs. Hij gaat.