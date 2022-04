Tot zwijgen gedwongen door Auschwitz

Hij begon pas op latere leeftijd te schrijven, maar met vijf romans op zijn naam is rabbijn Lody B. van de Kamp inmiddels een bekende in de (christelijke) literaire wereld. Voor de Week van het christelijke boek 2022 schreef hij ”De nacht die mijn leven voorgoed veranderde”, over een jongen die Auschwitz overleefde maar zijn leven lang gebukt gaat onder een vreselijk geheim. „Er bestond ook een generatie die ervoor koos om niets te vertellen.”