De strijd om de waarheid rond de Sywertdeal vereist ook van de Tweede Kamer zorgvuldigheid

Het Tweede Kamerdebat waarin een fors deel van de oppositie donderdag het vertrouwen opzegde in woonminister De Jonge was rommelig georganiseerd. In plaats van één zaten er twee bewindslieden in het ministersvak, die elk een beetje verantwoordelijk leken. Ook de manier waarop het kabinet het parlement voorzag van informatie was incompleet. Tal van gespreksverslagen kregen de Kamerleden toegestuurd, maar onduidelijk bleef hoe die waren geselecteerd.