Organisaties: verduurzaam nu vanwege armoede, Oekraïne en klimaat

Toenemende energiearmoede, de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne maken het noodzakelijk om zo snel mogelijk op grote schaal woningen te verduurzamen. Woonorganisaties en klimaatactivisten houden daar samen een pleidooi voor. „Zo pakken we ongelijkheid aan, bestrijden we de klimaatcrisis én voelt Poetin de gevolgen van zijn daden”, stellen de Woonbond, Woonprotest, Extinction Rebellion NL, Fossielvrij NL, WISE en DeGoedeZaak.