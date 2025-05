Op de A1 vanuit Apeldoorn richting Amersfoort stond rond 07.00 uur 12 kilometer file, wat leidde tot een vertraging van ruim een kwartier. Op de A15 tussen Nijmegen en Gorinchem was er langzaamrijdend en stilstaand verkeer over een lengte van 15 kilometer met een vertraging van een half uur.

Aan de A12 tussen Veenendaal en Utrecht wordt sinds vrijdagavond gewerkt. De weg is in de richting van Utrecht tot maandag 19 mei 05.00 uur dicht voor al het verkeer. Over een lengte van 30 kilometer krijgt de weg onder meer stiller asfalt. Verkeer kan omrijden via de A30, A1 en A27, en via de A50, A15, A2 en A27.

Op de N31 bij Drachten-Noord botsten een bus en een bestelwagen op elkaar. Vanuit Leeuwarden is een rijstrook dicht waardoor de vertraging daar ruim een half uur bedraagt.