Schilderachtige kapellen op het Umbrische platteland, majestueuze kathedralen in Milaan of Florence: maar weinig landen tellen zo veel kerken als Italië. Alleen al in een middelgrote stad als Bologna zijn het er 700; in Napels meer dan 1000. Maar in heel Italië, dat weet niemand precies. Schattingen lopen uiteen van 20.000 tot meer dan 65.000.