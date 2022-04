Partijen in de Tweede Kamer vinden het verstandig dat minister Hugo de Jonge donderdag deelneemt aan een debat over zijn betrokkenheid bij de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. De Kamer wil ook uitleg van de voormalig minister van Volksgezondheid over het gebruik van zijn privémailaccount tijdens de coronapandemie.