Kamerleden willen opheldering gebruik privémail Hugo de Jonge

Een aantal Kamerfracties vermoedt dat minister Hugo de Jonge, toen hij nog minister van Volksgezondheid was, een privé-account heeft gebruikt bij de omstreden mondkapjesdeal. De drie fracties willen voor donderdagochtend 9.30 uur opheldering hierover. Om 10.15 uur is er dan een Kamerdebat over de mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid met Sywert van Lienden sloot en waarover documenten zijn opgevraagd krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).