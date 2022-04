De 36-jarige Arie van den D. is maandag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging vanwege de moord op zijn schoonvader Henk Cijsouw (67) uit het Zeeuwse Biggekerke. Van den D. is ook veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. Vijf vragen bij het vonnis van de rechtbank in Middelburg.