Ze zijn nog maar kortgeleden de oorlog in Oekraïne ontvlucht. Zo’n 850 ontheemden uit dat land verblijven nu in de noodopvang in Harskamp. Daar staan vrijwilligers voor hen klaar. „De beelden uit Oekraïne gaan me aan het hart. Ik wil deze vluchtelingen laten voelen dat ze welkom zijn.”