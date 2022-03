Taalapp Duolingo ziet veel interesse in cursus Oekraïens

Taalapp Duolingo merkt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne veel meer interesse in de cursus Oekraïens die via de app te volgen is. Wereldwijd steeg het aantal mensen dat Oekraïens probeert te leren met Duolingo tot begin vorige week tot bijna het zesvoudige van voor de oorlog. In Polen gingen zelfs negentien keer zo veel mensen Oekraïens leren, wat mogelijk te maken heeft met het grote aantal Oekraïense vluchtelingen in dat land.