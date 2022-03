Leren van de natuur

Tijdens mijn studie scheikundige technologie heb ik geleerd om chemische fabrieken te bouwen. Op de middelbare school vond ik eigenlijk geschiedenis veel leuker, maar ja, je moet ook denken aan hoe makkelijk het is om een baan te vinden na het afstuderen. Dus het werd een studie in Delft, en aangezien scheikunde mijn tweede favoriete vak was, maakte ik de keuze op basis van wat ik leuk vond en wat de beste kans leek te geven op een goede baan. Ik vond er alleen helemaal niets aan.