Rusland meldt dat de oude kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne weer verbonden is met het stroomnet. Oekraïne had ernstige zorgen geuit over eventuele stralingslekken bij het uitvallen van de systemen, hoewel het internationaal atoomagentschap (IAEA) zei dat er „geen kritieke impact op de veiligheid” was.