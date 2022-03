Los zien te raken van gas onvrije regimes moet snel én zorgvuldig

Ik ben ervoor om over te gaan tot een boycot van Russisch gas en olie, zei GroenLinks-leider Klaver maandag in het Kamerdebat over Oekraïne. Hij noemde het „onverteerbaar” dat er dagelijks zo’n 600 miljoen aan gasdollars richting de Russische Federatie stroomt. Letterlijk zei hij: „We moeten daarmee stoppen. Dat zal ongekende gevolgen hebben voor de gas- en energieprijzen in Europa, niet alleen in Nederland. Maar we moeten het doen.”