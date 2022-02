Tegen de wind in fietsen. Machteld Siegmann (1972) doet het graag, liefst vier keer per week van haar huis in Amstelveen naar haar werkplek in Amsterdam, want „dat hoofd blijft maar doorgaan”, en de wind maakt het „lekker leeg.” De laatste tijd zit Tak in haar hoofd, de 72-jarige hoofdpersoon van haar nieuwe boek.