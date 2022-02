Gisteren was het bevrijdingsdag. Tenminste, zo zien veel medelanders het afschaffen van zo goed als alle coronamaatregelen. Sinds de bekendmaking door minister Kuipers dat op vrijdag 25 februari tal van maatregelen worden afgeschaft, zingt de euforie rond. De mondkapjes mogen af. De afstandsregel verdwijnt. Zelfs carnaval kan dit weekend weer gevierd worden. Burgemeester Bruls zei op het journaal opgetogen dat mensen zich weer „kunnen overgeven aan carnaval.” Ik dacht even dat hij zich versprak. Want door het massale drankgebruik ligt het meer in de rede dat mensen overgeven ván carnaval.