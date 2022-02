Het is al ver na het middaguur als ds. Niek Tramper midden in het gesprek plotseling op zijn horloge kijkt. „We zijn het getijdengebed vergeten”, merkt hij spijtig op. De bel die elders in het gebouw het middaggebed aankondigt, is onhoorbaar in de refter. Zelfs hier in De Wittenberg in Zeist, waar de stilte zachte draden spint om wie er binnengaat, regeert soms de agenda.