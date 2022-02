Ze zien er niet erg gebruiksvriendelijk uit: schorseneren. Allereerst omdat deze lange stengels vaak onder het zand zitten. De schil daaronder is trouwens ook zwart – wat voor voedsel niet per se een aantrekkelijke kleur is. En dan hebben ze ook nog eens een onhandig formaat: ze zijn soms wel een halve meter lang. Iets korter dan prei, maar het scheelt niet veel.