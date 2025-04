Recept uit ”Van piepers tot pasta”: Hongaarse goulash

Het kookboek van toen is verloren gegaan. Maar goulash is door de jaren heen een favoriet gerecht gebleven. Mijn versie is gebaseerd is op een vast niet vreselijk authentiek recept in ”Van piepers tot pasta”, een kookboek dat in 1998 door Unilever werd uitgegeven ter gelegenheid van de 75e verjaardag van margarinemerk Blue Band. Het is nog steeds een verrassend bruikbaar boek. Het bevat een leuke mix van traditionele gerechten (hazenpeper en aardappelpuree) en zeker toen minder voor de hand liggende recepten (groentechips en tahoesalade met sojasaus).

Uiteraard duikt Blue Band in dit boek in elke ingrediëntenlijst op. Ik bak het vlees aan in wat boter en olie. Er gaat bij mij gerookt paprikapoeder in, voor extra geur en smaak. Volgens het recept voeg je de aardappel tegelijk met de sperziebonen toe. Als je dat tegelijk met de paprika’s doet, worden de blokjes zeker gaar.

Geertje en Mariëlle pakken voor deze serie ieder tien favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 16: Hongaarse goulash van Blue Band.