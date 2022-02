De inheemse gemeenschap Keeseekoose First Nation in Canada heeft dinsdag bekendgemaakt dat opnieuw anonieme graven zijn aangetroffen bij voormalige katholieke internaten. Het gaat om 54 graven op twee verschillende locaties. Vorig jaar werd de wereld al opgeschrikt door de vondst van honderden ongemarkeerde graven bij voormalige kostscholen in het land.