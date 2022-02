Het zijn gouden tijden voor moraalridders. Er is momenteel zo veel gaande in de maatschappij wat je de haren te berge doet rijzen, dat je wel een heel slecht mens moet zijn, wil je de omstandigheden niet kunnen gebruiken om het eigen blazoen eens wat op te poetsen. Want het is nu eenmaal een feit dat slechte daden van anderen uitnodigen om je eigen rechtschapenheid er als een contragewicht aan vast te hangen.