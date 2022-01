Column: kaarten en afzenders

Dat er nog mensen zijn die mij een kerst- of nieuwjaarskaart sturen, is een wonder. Zelf doe ik er namelijk al jaren niet meer aan. Dat is een stukje gemakzucht, moet ik eerlijk toegeven. Maar de meeste mensen die ik een kaart zou kunnen of moeten sturen, zie ik toch wel aan het begin van het nieuwe jaar. Dus waarom dan niet de beste wensen persoonlijk overbrengen? Natuurlijk besef ik best wel dat ik m’n asociale gedrag met dit soort smoesjes op de been houd.