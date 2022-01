Amersfoort vergoedt herbegravingen na seance op begraafplaats

Meerdere nabestaanden van mensen die op de Amersfoortse begraafplaats liggen waar vorig jaar september een seance-achtige bijeenkomst plaatsvond, laten hun dierbaren herbegraven. De gemeente gaat de kosten die zich met dat meebrengt vergoeden, schrijft burgemeester Lucas Bolsius in een brief aan de nabestaanden. Hoeveel mensen ervoor kiezen hun geliefde een andere laatste rustplaats te geven, is niet duidelijk. Bolsius spreekt over „enkele nabestaanden”.