Valse hoop. Het zijn twee woorden die elkaar eigenlijk niet verdragen. Toch tekenen ze de situatie waarin Joodse gevangenen in Kamp Westerbork gedurende de Tweede Wereldoorlog verkeerden. Hoe intens vals die hoop was, bleek snel. Er moest een doel worden bereikt. Nazi-Duitsland bedacht hiervoor een naam: Endlösung. Over een onverdraaglijk woord gesproken.