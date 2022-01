Koning Willem-Alexander opent woensdagmiddag Zeesluis IJmuiden, waarmee deze officieel in gebruik wordt genomen. Dit is de grootste zeesluis ter wereld en vervangt de Noordersluis uit 1929, die te klein is geworden. Aan de sluis is jaren gewerkt. De bouw ging gepaard met tegenvallers waardoor de afronding van het project langer op zich liet wachten. Ook viel de bouw van de sluis flink duurder uit.