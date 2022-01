Oud-zorgminister Hugo de Jonge aarzelde zaterdag niet zijn gal te spuwen over Forum van Democratie, nadat een onthulling in NRC Handelsblad opnieuw vragen opriep over de zorgelijke gedragingen van een deel van de achterban van deze partij. „Schokkend, levensgevaarlijk, ondermijnend voor onze democratische rechtstaat en onaanvaardbaar”, fulmineerde de CDA’er die in Rutte IV minister voor Volkshuisvesting is.