Premier Mark Rutte is „hoopvol” dat de lidstaten van de Europese Unie het spoedig eens worden over een sanctiepakket tegen Rusland voor het geval dat land Oekraïne binnenvalt. Rusland heeft militairen samengetrokken bij de grens met Oekraïne en de vrees is dat de Russen het buurland zullen binnenvallen.