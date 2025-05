Nieuwe aanhouding in omvangrijke drugszaak haven Vlissingen

In de zaak rond BTZ in de haven van Vlissingen worden drie directeuren verdacht van invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De drugs zaten onder meer verstopt in scheepsladingen vanuit Brazilië.

De verdachten zijn de broers Jacco en René G., en Ko de K. Zij zijn in mei vorig jaar opgepakt bij een actie van de politie en de FIOD. De drie zitten niet meer in voorarrest. Het is de bedoeling dat de rechtbank eind dit jaar de strafzaak inhoudelijk gaat behandelen.

De in Litouwen opgepakte man zit momenteel vast. Het OM laat weten verder geen mededelingen te doen over de voortgang van het onderzoek en de aanhouding.