Half miljoen euro te veel betaald door Utrechtse huurders

Het Huurteam werkt in opdracht van de gemeente Utrecht bij problemen met onder meer hoge huren of servicekosten, onterechte kosten en huuropzeggingen. Het team adviseerde gedupeerden over zeven mogelijke procedures. Slechts 41 procent van de huurders zette de zaak door. Dat leidde opgeteld tot een huurverlaging van 557.818 euro.

Het team deed minder prijscontroles dan de 457 van 2023, een trend die ook in andere steden wordt gezien. „We kunnen het niet hard maken, maar we denken dat veel huurders misstanden niet durven te melden, uit angst om op straat te worden gezet”, reageert wethouder Dennis de Vries (Wonen). Melding is wel nodig „om écht op te kunnen staan tegen malafide pandjesbazen”.

De ‘teruggewonnen’ kosten zijn flink hoger dan in 2023, omdat achterstallig onderhoud nu in meer procedures wordt meegewogen. Maar de terugbetalingen of lagere huurprijzen zorgen lang niet altijd voor verbetering van woningen. Sommige verhuurders kiezen „voor die paar tientjes per maand minder”, en doen niets aan het onderhoud, ziet het Huurteam.

De Vries vreest dan ook dat de genoemde cijfers „het topje van de ijsberg” zijn. Voor de wethouder onderstreept dit dat particuliere huurbazen in Utrecht „hun woningen slecht onderhouden en tegelijkertijd de hoofdprijs vragen”, iets dat hij „verwerpelijk” vindt.