100 miljoen ‘leergeld’ ligt klaar voor herstel HSL

Betrokkenen zeiden dinsdag in een uitleg aan Tweede Kamerleden dat de kosten voor negen van de tien viaducten naar schatting 250 tot 400 miljoen euro bedragen. Daar komt het viaduct bij Rijpwetering nog bij, waar de problemen het acuutst zijn.

Dit is een „ruwe schatting”, zei PVV-staatssecretaris Jansen donderdag in een debat. Hij verwacht dat volgend jaar meer bekend wordt over de exacte kosten. Vervolgens kijkt hij hoe hij deze kosten gaat betalen. In principe krijgen tegenvallers voorrang op nieuwe plannen.

Vanwege ontwerpfouten is er schade aan het beton en aan metalen bevestigingen tussen verschillende delen van de viaducten. De treinen mogen op delen van het traject daarom niet harder dan 120 kilometer per uur.

Het viaduct bij Rijpwetering heeft daarnaast last van verschuivende landhoofden waarop de brug ligt. Een „unieke situatie”, zei Han Berends van ProRail in de uitleg aan Kamerleden. Dit viaduct wordt als eerste aangepakt, ook om van te leren voor de aanpak van de andere viaducten.

Meerdere Kamerleden begonnen in het debat over de problemen met de spoorlijn. Onder meer PVV, VVD en NSC zochten naar mogelijkheden om het herstel minder lang te laten duren en de kosten onder controle te houden. „Er wordt gezocht naar een oplossing, wat per viaduct helaas om maatwerk vraagt”, reageerde Jansen.