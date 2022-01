Mr. P. J. den Boef maakt behartigenswaardige opmerkingen over het inzagerecht onder de AVG en het hanteren hiervan door kerken (RD 8-1). Het is goed als kerken zich hiervan meer bewust zijn. Wat de auteur opmerkt over verwerkingsverantwoordelijkheid en verwerkers roept vragen op die ik nu laat voor wat ze zijn. Ik beperk mij tot wat hij schrijft over archivering.