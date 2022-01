Huiveringwekkende thriller over medische experimenten in nazi-Duitsland

Wat als je vader een gruwelijk monster blijkt te zijn? Wat als al jouw waarheden leugens zijn en niets meer is wat het was? De jonge Duitse Inge leeft in 1945 in de veronderstelling dat haar vader Kamp Sachsenhausen bestuurt. Wanneer haar familie omkomt, gaat ze op zoek naar haar vader. Hij blijkt daar in het kamp de gevreesde ”Dokter” te zijn, die mensonterende experimenten uitvoerde op gevangenen. Als de Sovjets binnenvallen, weet hij te ontsnappen.