Bij de onlusten in Kazachstan zijn doden en gewonden gevallen, heeft president Kassym-Jomart Tokajev gemeld zonder aantallen te noemen. Na dagen van protesten tegen de verhoging van de energieprijzen riep hij de noodtoestand uit in de grootste stad Almaty en delen van het olierijke westen van het land. Het internet is grotendeels afgesloten. Er zijn honderden arrestaties verricht.