Hongaarse media en activisten keren zich tegen wetsvoorstel Orbán

Een nieuw wetsvoorstel van de Fidesz-partij in Hongarije is bedoeld om media, denktanks en mensenrechtenorganisaties het zwijgen op te leggen, vinden 62 organisaties die donderdag een open brief hebben gedeeld. Ze vinden het wetsvoorstel van de partij van premier Viktor Orbán een „autoritaire poging om aan de macht te blijven”.