Omdat er nog veel onzekerheid is over „belangrijke eigenschappen” van de omikronvariant van het coronavirus, denkt het Outbreak Management Team (OMT) niet aan een snelle versoepeling van coronamaatregelen, afgezien van het heropenen van de scholen. De inschatting van de deskundigen is vooralsnog dat eind januari „verdere ruimte wordt verwacht om maatregelen te versoepelen”.