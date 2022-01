Hevige sneeuwval heeft zaterdag voor veel overlast gezorgd in Japan. Meer dan 230 vluchten tussen het noordelijke eiland Hokkaido en de rest van het land werden geannuleerd. Ook moesten enkele vliegtuigen omkeren, omdat ze niet konden landen. Zo’n 160 treindiensten werden geschrapt en volgens lokale media brachten 25 mensen gedwongen de jaarwisseling door in een trein die strandde in het westen van Japan.