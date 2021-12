Het weerstaan van verleidelijk voedsel is voor veel consumenten een uitdaging. Zeker in deze feestmaand liggen de schappen vol met calorierijke producten. Weten we de kerststol bij de ingang nog te weerstaan, dan lonkt een schap verderop alweer de ijstaart. Inzicht in ons koopgedrag helpt gezondere keuzes te maken.