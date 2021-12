Jan Konst (1963) is hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Freie Universität Berlin. Zijn ouders waren afkomstig uit de Utrechtse arbeiderswijk Zuilen. Zelf werd hij geboren in een flat aan de Joseph Haydnlaan in de Utrechtse wijk Oog in Al. In ”Na de revolutie” vertelt hij over zijn jeugd- en schooljaren.