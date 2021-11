Onderzoek: Kottervisserij kwetsbaar voor criminele drugsnetwerken

De Nederlandse kottervisserij is kwetsbaar voor criminele drugsnetwerken, staat in een rapport dat het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap liet uitvoeren. Drugssmokkelaars benaderen actief vissers in economische problemen. Verreweg de meeste vissers wijzen de aanbiedingen af, maar de economische malaise in hun sector maakt hen wel kwetsbaar voor criminele netwerken. Dat komt naar voren in de studie, die werd gedaan door bureau Mehlbaum Onderzoek.