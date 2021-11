De huidige discussie over klimaat is een samenballing van het al decennia durende debat over het milieu, vindt prof. dr. ir. Egbert Schuurman. „De achterliggende oorzaak is de macht van de economie, aangestuurd door de techniek en de wetenschap. Maar vooral geld is de drijvende oorzaak. Het geld is het grote kwaad in de wereld. Het geld wint het áltijd.”