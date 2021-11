In de maand oktober zijn nergens in Nederland in verhouding zo veel mensen positief getest op het coronavirus als in de gemeente Staphorst. In 31 dagen tijd telde de Overijsselse gemeente maar liefst 1073 bevestigde besmettingen. Omgerekend komt dat neer op 6258 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Anders gezegd: bij een op de zestien Staphorsters werd het virus vastgesteld.