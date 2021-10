De Gelderse gemeente Scherpenzeel krijgt in de eerste week van november een nieuwe waarnemend burgemeester. Er is geen sprake van dat de ontslagen waarnemer Eppie Klein terugkomt, zoals een deel van de bevolking en de coalitiepartijen in Scherpenzeel willen. Dat heeft de Gelderse commissaris van de Koning John Berends dinsdagavond aan Provinciale Staten duidelijk gemaakt.