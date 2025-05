Schoof: druk op Rusland moet enorm worden opgevoerd

„Je zou langzaam gaan denken dat ze geen vrede willen”, zei Schoof, doelend op de Russen. „Voor Nederland, maar eigenlijk voor alle Europese landen, is het niet acceptabel dat deze oorlog doorgaat. Laat staan dat Oekraïne uiteindelijk onder Russische overheersing komt.”

Daarom is het opvoeren van die druk op Rusland belangrijk. Volgens Schoof oefenen de VS steeds meer druk uit op Rusland, en raken zij geïrriteerd. „Dat is een belangrijk signaal.” Ook blijven nieuwe EU-sancties tegen Rusland belangrijk.

„Uiteindelijk zal er een staakt-het-vuren moeten komen en moet die Russische agressieoorlog tegen Oekraïne stoppen”, zei Schoof.

„Als er ooit een staakt-het-vuren komt, zijn we natuurlijk ook bereid om onze rol op ons te nemen”, zei de premier, zonder duidelijk te maken wat Nederland wil doen.

De militaire plannen van de coalitie van bereidwilligen zijn volgens Schoof zo goed als klaar. Zodra er een staakt-het-vuren is, wordt bekeken wie wat gaat doen. „Veel landen, ook Nederland, moeten dat ook nog heel zorgvuldig in zowel hun kabinetten als in het parlement besluiten, maar dat kan snel.”

De EU-defensiechefs hebben donderdag ongeduldig gezegd dat de politiek eindelijk eens besluiten moet nemen. Daarvoor is het nu nog te vroeg, zei Schoof. „We hebben altijd gezegd dat er eerst een staakt-het-vuren en zicht op vrede moet zijn voordat we politieke besluiten nemen.”